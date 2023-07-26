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В МИД РФ указали на курс Украины на ликвидацию УПЦ и преследование верующих

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Киевские власти на протяжении многих лет проводят на Украине курс по ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), дискриминации ее духовенства, преследованию священнослужителей и верующих граждан. Такое заявление опубликовало МИД РФ в своем докладе от 25 июля на сайте.

В докладе министерства, состоящем из семи разделов, приводятся факты и обстоятельства гонений киевских властей в отношении УПЦ, системные нарушения прав православных христиан на Украине. Также в документе раскрывается реакция международных правозащитных организаций на данные события.

Как отметили в МИД РФ, давление на каноническое православие на Украине началось в 2018 году и усилилось в 2022–2023 годах. Эти меры организовало центральное руководство Украины, на данный момент их реализуют спецслужбы, а также региональные власти.

Западные и киевские власти пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость православных верующих двух стран, подчеркнули в ведомстве.

«Происходящие на Украине события вписываются в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, поощряющей раскольников», — сказано в сообщении.

В докладе указывается, что киевские власти в целях ликвидации УПЦ и преследования православных верующих разработали дискриминационные законы, организовывают захваты храмов и монастырей силой, развивают и поддерживают риторику ненависти по отношению к духовенству.

Между тем в министерстве отметили, что международные организации игнорируют зафиксированные нарушения прав человека, происходящие на Украине.

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Ранее, 18 июля, Россия призвала 26 июля провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, в частности по теме репрессий в отношении канонической УПЦ.

В тот же день МИД России сообщил, что Москва поднимет вопрос преследования митрополита Павла на предстоящем заседании СБ ООН по теме УПЦ. В министерстве также призвали международные правозащитные организации вмешаться в происходящее.

Соломенский суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Священнослужителю грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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