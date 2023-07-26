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В Госдуме указали на угрозу для США из-за антироссийских санкций

Депутат Федоров: антироссийские санкцию несут угрозу американской системе однополярного мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Антироссийские санкцию несут угрозу американской системе однополярного мира. Об этом 26 июля заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Это несет определенную угрозу американской системе однополярного мира и их влиянию по той причине, что вся санкционная политика базируется на том, что они осуществляют санкции в отношении фактической своей инфраструктуры на территории РФ. Допустим, санкции против олигархов, но олигархи-то их. Это же их механизмы, инвестиции, офшоры. Это же их офшоры находятся в английском праве», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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24 июля обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини написал, что нынешняя санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, так как зачастую эти ограничения подрывают интересы страны. Как отметил эксперт, американские санкции зачастую приводят к обратному эффекту или вообще не работают. По его словам, они способствуют сближению тех стран, против которых были введены ограничения, а также не соответствуют долгосрочным целям Соединенных Штатов.

В апреле телеканал CCTV отметил, что санкционная политика США вызвала в мире реакцию, в результате которой доллар оказался под угрозой. По версии телеканала, падение статуса Соединенных Штатов в международной торговле, вызванное глобальной рыночной конкуренцией, всё больше уменьшает значимость американской национальной валюты.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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