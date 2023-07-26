Еще 14 пожаров потушили за сутки в Якутии

В Якутии за сутки удалось потушить еще 14 лесных пожаров. Сейчас ведется работа по тушению 21 возгорания на общей площади порядка 237 тыс. га. Горят леса на территориях Алданского, Верхнеколымского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского и Усть-Майского районов.

С огнем борются 723 сотрудника лесопожарных формирований, 12 единиц спецтехники. К авиапатрулированию лесов привлекли 17 самолетов, еще один задействовали в переброске сил и средств. Ликвидировать возгорания помогают шесть вертолетов Ми-8 с водосливным устройством, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу республиканского минэкологии.

Отмечается, что стабилизировать ситуацию в восточных районах региона помогли дожди. ИА SakhaNews со ссылкой на республиканский оперативный штаб пишет, что большинство возгораний находится в труднодоступной и удаленной местности, населенным пунктам они угрозы не несут.

На всей территории Якутии действует особый противопожарный режим. Межрегиональный режим ЧС введен в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что лесной пожароопасный сезон в России достиг своего пика. Режим ЧС действует в семи регионах, особый противопожарный режим — в 58.