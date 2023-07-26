Жителей Краснодарского края предупредили о 40-градусной жаре

На Краснодарский край надвигается опасная жара. Об этом жителей и гостей Кубани предупредили синоптики.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 27 июля температура воздуха может подняться до +39 градусов, что относится к опасным явлениям.

А вот на Черноморском побережье, кроме Сочи, сильной жары не будет, отмечает агентство. Сегодня, 26 июля, в регионе до конца суток возможен дождь. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 14 м/с. Днем температура поднимется до +33 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни жаркая погода ожидается также в Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине. Уже в пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме.