Украинские войска совершили 36 попыток за сутки обстрелять Запорожскую область, однако получили «ожесточенный отпор». Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в среду, 26 июля.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону на трех направлениях: пологовском, токмакском и васильевском.

«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что ВСУ несут серьезные потери, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день стало известно о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинских боевиков в Херсонской области. ВСУ обстреляли населенные пункты Алешки и Старая Збурьевка, находящиеся на левом берегу Днепра.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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