Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Дивногорске

В Дивногорске Красноярского края задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки. Ее останки нашли в лесу недалеко от города. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Некоторое время назад рядом с предполагаемым местом преступления был обнаружен нож, который использовал преступник.

16-летняя школьница пропала в субботу, 22 июля, когда вышла на прогулку с подругой. Почти сразу после выхода из дома она позвонила подруге и сообщила, что у нее разряжен телефон. На место встречи она так и не пришла. Девушка не вернулась домой и в оговоренное с родителями время.

Тело девушки с признаками насильственной смерти нашел волонтер в лесополосе 30 метрах от трассы Р-257 «Енисей».

В понедельник, 24 июля, Балахтинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).