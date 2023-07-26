Политолог допустил выход Молдавии из СНГ с сохранением выгодных ей документов

Молдавия может выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ), но при этом сохранить выгодные ей договоренности. Об этом 26 июля «Известиям» заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ранее в этот день стало известно, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ.

Политолог отметил, что это означает, что Молдавию всеми силами отталкивают от «каких-то более-менее вразумительных» отношений с Россией. По мнению Брутера, это навредит республике, так как в рамках западной коалиции Молдавия как государство не имеет перспектив.

«Стоит ждать полного выхода Молдавии из СНГ по мере продолжения СВО. Но они будут пытаться остаться в некоторых форматах, которые им нужны. То есть они из всего пакета документов СНГ сохранят для себя два-три, которые считают выгодными. Например, еще действуют документы о пенсиях в каком-то виде. Действует документ о безвизовых поездках, действует документ о признании дипломов и другие», — сказал он.

В апреле руководитель делегации Республики Молдова в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский указал, что Молдавия может ускорить процесс выхода из СНГ, если этого от Кишинева потребует Европейский союз.

Вместе с тем заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что Россия не станет оказывать давление на Молдавию, если власти страны примут решение покинуть СНГ. Он отметил, что это право выбора самих граждан.

При этом экс-президент республики Игорь Додон в разговоре с «Известиями» отметил, что нынешние молдавские власти взяли курс категорически против работы на площадках СНГ, однако это не значит, что стране удастся быстро выйти из состава содружества.

В мае генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что содружество надеется на сохранение членства Молдавии в объединении, а возможный выход из него обернется для республики негативными последствиями.