Водитель погрузчика погиб при его падении в кювет в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске погрузчик слетел в кювет, водитель погиб. Чтобы достать тело погибшего, спасатели использовали альпинистское снаряжение.

ИА SakhalinMedia пишет, что ДТП произошло 26 июля. Начальнику дежурного подразделения поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска поступила информация о необходимости помочь скорой помощи. По предварительным данным, в районе СНТ «Звездочка» водитель погрузчика погиб после того, как машина слетела в кювет.

По прибытии на место инцидента спасатели обнаружили, что глубина обрыва, в который съехал погрузчик, составляла порядка 20 м. Рядом с машиной они нашли тело погибшего. Сейчас его передали сотрудникам полиции.

Ранее, 21 июля, сообщалось о предъявлении обвинения женщине, сбившей трех человек на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске. По версии следствия, обвиняемая не проявила должного внимания при повороте и выехала на пешеходный переход, где совершила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора.