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Магаданскому парку «Маяк» выделят еще 300 млн рублей на развитие

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Магаданскому парку «Маяк» выделят из федерального бюджета дополнительно 300 млн рублей на дальнейшее развитие. Об этом стало известно во время поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Владивосток. Его визит был посвящен задачам модернизации городов и сел Дальнего Востока.

Средства пойдут на строительство IV очереди парка, в котором появятся аллея адмирала Нагаева, фонтан, водопад и дополнительные парковки.

Как отмечает ИА MagadanMedia, Мишустин приезжал в Магаданскую область в августе 202 года. Тогда он посетил в том числе строящийся парк «Маяк», который впоследствии стал новой достопримечательностью города и визитной карточкой Колымы.

Строительство парка ведется за счет средств федерального бюджета в рамках единой президентской дальневосточной субсидии. Так, на месте старого разрушенного пирса создали видовую площадку «Пирс». На побережье бухты Нагаева появится пешеходный маршрут вдоль набережной. Парк стал отправной точкой модернизации жилфонда микрорайона, основной точки морского фасада Магадана.

По поручению Владимира Путина российское правительство разработало 11 стратегических инициатив, нацеленных на повышение качества жизни в дальневосточных регионах.

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