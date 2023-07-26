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Мишустин потребовал следить за туруслугами в регионах и не допускать ЧП

Мишустин: необходимо обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Власти всех уровней в России должны внимательно следить за качеством туристических услуг в регионах и не допускать чрезвычайных происшествий. Об этом 26 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя ЧП на Алтае, в результате которого пострадали 12 человек.

«Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. И здесь хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев», — сказал премьер-министр на совещании по развитию туризма.

По его словам, это касается не только Республики Алтай, но и всех российских регионов, так как безопасность и здоровье людей должны быть в приоритете.

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Пассажирский автобус попал в аварию утром 25 июля в Чемальском районе Алтая. Как отметил Мишустин, попавшее в ДТП транспортное средство было неисправным и никаких лицензий на перевозку людей у организаторов экскурсии не было. Всего внутри транспорта находилось 15 пассажиров. Пострадали 11 человек, в их числе девять детей, погиб один взрослый.

26 июля Михаил Мишустин находится с рабочей поездкой в Республике Алтай, где проводит совещание о развитии туризма. Перед встречей ему представили несколько проектов по развитию внутреннего туризма в разных регионах РФ. Турне премьер-министра по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов проходит с 24 по 27 июля.

До этого, 19 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Мишустин доложил ему о взрывном росте внутреннего туризма в России. Российский лидер подчеркнул, что государство обращает внимание на развитие инфраструктуры страны.

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