Зарубежные шеф-повара примут участие в гастрофестивале на Камчатке

На Камчатку в ближайшие дни приедут титулованные зарубежные повара, чтобы принять участие в гастрономическом фестивале «Гастрокэмп Камчатка-2023». Он выходит на международный уровень.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное министерство туризма, свои авторские блюда и разработки для «камчатского меню» с акцентом на тихоокеанскую кухню представят шеф-повара из Азиатско-Тихоокеанского региона, Камчатки и нескольких российских регионов.

Организаторы ожидают в том числе обладателя двух звезд гида Michelin Виктора Гутьерреса из Республики Перу, Тонгсука Чаннама из Таиланда и международного кулинарного судьи Роя Лесмана из Индонезии. Они будут работать в нескольких камчатских ресторанах, поделятся своим опытом с местными поварами, проведут мастер-классы для студентов и рестораторов, примут участие в деловом завтраке, посвященном вопросам создания концепции тихоокеанской кухни.

Кроме того, шеф-повара разработают новые авторские блюда, которые по итогам 2023 года войдут в новое «камчатское меню». Агентство пишет, что в 2022 году «Гастрокэмп Камчатка» показал, что у региона есть потенциал для того, чтобы стать центром формирования и продвижения международного и экологического тренда «Тихоокеанская кухня».

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге проведут гастрономический фестиваль «Звезды Африки». Главная цель проекта — познакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга с лучшими традиционными блюдами Африканского континента.