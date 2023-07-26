Захарова указала на отутствие свободы слова в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в СМИ Соединенных Штатов Америки «страшным танго больших капиталов и грязных политиков». Об этом она заявила в среду, 26 июля, в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Дипломат указала на это, рассуждая о свободе и демократии в США.

«Я про Госдеп и Белый дом вообще говорить не хочу. Я давно поняла, что от них не то что нечего ждать. <…> У них попраны все свободы, включая, в первую очередь, свободу слова. Всё, что происходит в американских СМИ, — это страшное танго больших капиталов и грязных политиков», — отметила Захарова.

Она добавила, что в американских политических кругах нет «человечности, реального выражения мыслей, чаяний, озабоченностей американского народа». По словам дипломата, в настоящее время происходит навязывание американскому народу «стратагем, которые пишутся где-то в недрах спецслужб» или разработок политических технологов.

До этого, 19 июля, президент РФ Владимир Путин назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды. Он отметил, что именно поэтому в западных странах прекратили вещание телеканала Russia Today.

Ранее, в апреле, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США запрещают российские СМИ в мире, но тем самым повышают их популярность. Он отметил, что Соединенные Штаты демонстрируют противоположную свободе слова позицию.

В феврале российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что линия Запада на «отмену» российских СМИ грубо нарушает обязательства западных стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он подчеркнул, что Россия усматривает в таких действиях «нетерпимость к плюрализму мнений».