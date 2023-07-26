Реклама
Прямой эфир
Мир
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
Происшествия
Пожар на площади 900 кв. м вспыхнул на складе винзавода в Краснодарском крае
Мир
В Венгрии заявили о вреде расширения НАТО для евразийской цивилизации
Армия
Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
Мир
Посол РФ рассказал о запуске чартерных рейсов в Танзанию
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Мир
Эксперт предрек разрушение США из-за любви к санкциям
Общество
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Общество
Треть компаний повысили зарплаты сотрудникам во II квартале
Общество
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля
Мир
В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Месси забил два гола за футбольный клуб «Интер Майами»

Мост через реку Биру и три ж/д путепровода построят в Биробиджане

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Биробиджане построят новый мост через реку Биру и три путепровода через железную дорогу. Это предусматривает мастер-план города. Первая защита документа прошла перед помощником президента РФ Максимом Орешкиным. Сейчас представители ДОМ.РФ вносят правки и дорабатывают его.

Также планируется в ближайшее время завершить работу по приведению в нормативное состояние дворов, междворовых проездов, дорог и тротуаров. План предполагает замену угольной ТЭЦ в центре города на три газовые котельные, ремонт очистных сооружений, замену системы водоснабжения.

С помощью реализации крупнейших инфраструктурных проектов будет задан новый вектор развития Биробиджана. После создания новых предприятий в регионе, связанных с добычей и глубокой переработкой полезных ископаемых, а также с учетом логистики и появления медицинского биокластера в ТОР «Шолом» вырастет численность населения за счет миграционных потоков. Это в свою очередь повысит уровень компетенций сотрудников, и, как следствие, вырастут доходы населения за счет создания новых рабочих мест с высокими зарплатами.

А чтобы улучшить качество городской среды для проживания новых высококвалифицированных работников, будут развиваться общественные пространства, сфера услуг и рынок строительства получит дополнительный импульс.

Мастер-план планируется представить президенту РФ Владимиру Путину в сентябре в рамках Восточного экономического форума, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в городском парке Биробиджана оборудуют ливневый колодец, чтобы ликвидировать лужу, которая регулярно образуется на его территории. Работы проведут в рамках благоустройства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023