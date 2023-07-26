Мост через реку Биру и три ж/д путепровода построят в Биробиджане

В Биробиджане построят новый мост через реку Биру и три путепровода через железную дорогу. Это предусматривает мастер-план города. Первая защита документа прошла перед помощником президента РФ Максимом Орешкиным. Сейчас представители ДОМ.РФ вносят правки и дорабатывают его.

Также планируется в ближайшее время завершить работу по приведению в нормативное состояние дворов, междворовых проездов, дорог и тротуаров. План предполагает замену угольной ТЭЦ в центре города на три газовые котельные, ремонт очистных сооружений, замену системы водоснабжения.

С помощью реализации крупнейших инфраструктурных проектов будет задан новый вектор развития Биробиджана. После создания новых предприятий в регионе, связанных с добычей и глубокой переработкой полезных ископаемых, а также с учетом логистики и появления медицинского биокластера в ТОР «Шолом» вырастет численность населения за счет миграционных потоков. Это в свою очередь повысит уровень компетенций сотрудников, и, как следствие, вырастут доходы населения за счет создания новых рабочих мест с высокими зарплатами.

А чтобы улучшить качество городской среды для проживания новых высококвалифицированных работников, будут развиваться общественные пространства, сфера услуг и рынок строительства получит дополнительный импульс.

Мастер-план планируется представить президенту РФ Владимиру Путину в сентябре в рамках Восточного экономического форума, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в городском парке Биробиджана оборудуют ливневый колодец, чтобы ликвидировать лужу, которая регулярно образуется на его территории. Работы проведут в рамках благоустройства.