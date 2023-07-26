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Вылетевшего из машины пассажира задавило насмерть другое авто в Екатеринбурге

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Фото: t.me/gibddekb96
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В Екатеринбурге в ДТП пассажир вылетел из автомобиля и попал под колеса другого. Об этом 26 июля рассказала местная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне вечером на Полевском тракте. Водитель Skoda Octavia не обеспечил постоянный контроль за дорогой, съехал с проезжей части и врезался в ограждение. В результате непристегнутый 60-летний пассажир выпал с переднего сиденья и попал под колеса «ВАЗ-2111». Он скончался на месте.

Сидевший за рулем Skoda Octavia получил различные травмы, его доставили в больницу. Инспекторы выяснили, что 42-летний мужчина был пьян, водитель «ВАЗ-2111» — трезв.

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Ранее в этот день стало известно, что в Новосибирской области произошла авария с тремя грузовиками. Водитель одного транспорта выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими. Два человека пострадали, один погиб.

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