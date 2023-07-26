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Эксперт предрек разрушение США из-за любви к санкциям

Foreign Policy: любовь Америки к санкциям приведет к ее краху
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Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
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Нынешняя санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, так как зачастую эти ограничения подрывают интересы страны, считает обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини.

Как отметил эксперт, американские санкции зачастую приводят к обратному эффекту или вообще не работают. По его словам, они способствуют сближению тех стран, против которых были введены ограничения, а также не соответствуют долгосрочным целям Соединенных Штатов.

«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, американские политики, вероятно, и дальше продолжат вводить всевозможные рестрикции, поскольку они являются простым и неопасным методом воздействия на другие государства, дополняет «Газета.Ru». При этом автор материала призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми ограничениями, цели которых должны четко объясняться американскими политиками.

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Ранее, 21 июля, в посольстве РФ в США назвали введение очередных ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц деструктивным. Подтверждение этому — неизбежность «процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей».

20 июля американский минфин расширил список санкций против российских физических и юридических лиц.

В тот же день на официальном портале правовой информации появились данные о том, что президент РФ Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года.

Между тем в апреле телеканал CCTV отметил, что санкционная политика США вызвала в мире реакцию, в результате которой доллар оказался под угрозой. По версии телеканала, падение статуса Соединенных Штатов в международной торговле, вызванное глобальной рыночной конкуренцией, всё больше уменьшает значимость американской национальной валюты.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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