Эксперт предрек разрушение США из-за любви к санкциям
Нынешняя санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, так как зачастую эти ограничения подрывают интересы страны, считает обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини.
Как отметил эксперт, американские санкции зачастую приводят к обратному эффекту или вообще не работают. По его словам, они способствуют сближению тех стран, против которых были введены ограничения, а также не соответствуют долгосрочным целям Соединенных Штатов.
«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», — подчеркнул он.
По мнению журналиста, американские политики, вероятно, и дальше продолжат вводить всевозможные рестрикции, поскольку они являются простым и неопасным методом воздействия на другие государства, дополняет «Газета.Ru». При этом автор материала призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми ограничениями, цели которых должны четко объясняться американскими политиками.
Ранее, 21 июля, в посольстве РФ в США назвали введение очередных ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц деструктивным. Подтверждение этому — неизбежность «процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей».
20 июля американский минфин расширил список санкций против российских физических и юридических лиц.
В тот же день на официальном портале правовой информации появились данные о том, что президент РФ Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года.
Между тем в апреле телеканал CCTV отметил, что санкционная политика США вызвала в мире реакцию, в результате которой доллар оказался под угрозой. По версии телеканала, падение статуса Соединенных Штатов в международной торговле, вызванное глобальной рыночной конкуренцией, всё больше уменьшает значимость американской национальной валюты.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.