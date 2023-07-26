Шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию из опасений уголовного преследования, сообщила официальный представитель МИД России Мари Захарова 26 июля.

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — объяснила дипломат в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что было очевидно, что власти Латвии не оставят журналиста в покое.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет он проживал в Москве и работал в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва».

В январе, когда мужчина прибыл в Латвию по семейным делам, его арестовали по подозрению в шпионаже и нарушении экономических санкций Европейского союза против России.

В конце апреля Касема отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, при этом отмечалось, что всё это время мужчина должен находиться под надзором правоохранительных органов.