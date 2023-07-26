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В Венгрии заявили о вреде расширения НАТО для евразийской цивилизации

Венгерский политик Тороцкаи: расширение НАТО на восток вредит евразийской цивилизации
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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации. Об этом 26 июля заявил лидер венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

«Мы принципиально против европейского расширения НАТО [на восток], так как оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации», — подчеркнул Тороцкаи в интервью «РИА Новости».

Политик подчеркнул, что частью евразийской цивилизации является Россия. Он также отметил, что фракция на осенней сессии будет голосовать против членства Швеции в альянсе.

Партия «Наша Родина» по результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года получила шесть мест в национальном собрании из 199.

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Ранее, 4 июля, в пресс-службе парламентской группы правящей партии «Фидес» объяснили «Известиям» почему Будапешт до сих пор не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс. Там рассказали, что Стокгольм регулярно оскорблял народ Венгрии и государство в целом, а вносить споры в НАТО «нежелательно».

Как 11 июля указал депутат Госдумы Алексей Чепа, возможное вступление Швеции в НАТО будет означать вынужденное изменение военной стратегии для России. РФ, по его словам, придется принять дополнительные оборонительные меры после того, как государство утратит свой нейтральный статус.

За день до этого, 10 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о согласии Турции как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом он обратил внимание на то, что не владеет информацией о том, как быстро и когда Турция будет готова передать документы по Швеции.

Между тем 8 июня директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг заявил, что Россия на протяжении многих лет предупреждала НАТО о том, что расширение альянса на восток приведет к тупиковой ситуации. По мнению аналитика, альянс постоянно нарушает все договоренности, поскольку проводит свои операции за пределами блока.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции до сих пор не ратифицировали Венгрия и Турция.

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