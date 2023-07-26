Пожар на площади 900 кв. м вспыхнул на складе винзавода в Краснодарском крае

Крупный пожар произошел утром 26 июля в Темрюкском районе Краснодарского края, о чем сообщили в главном управлении регионального МЧС.

«Горит склад винзавода в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составляет 900 кв. м. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что в тушении пожара задействовано 65 человек и 17 единиц техники.

По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

1 июля в Краснодаре загорелась кровля здания на площади 150 кв. м. Тушение огня осложнялось плотной застройкой находящегося рядом частного сектора, сообщали в главке регионального МЧС.