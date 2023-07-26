В Алжире отметили превращение зернового вопроса в рычаг давления на страны Африки

Для Алжира Россия — это в первую очередь партнер, который стремится к развитию сотрудничества. Зерновая сделка никак не влияет на рынок североафриканской страны, но соседние государства она сильно затрагивает, заявил «Известиям» алжирский журналист, главный редактор портала Menadefense Акрам Хариф.

«Алжир не выгодоприобретатель от этой сделки, она никак не влияет на наш рынок. Но Марокко и Тунис сильно зависят от поставок российского и украинского зерна, и сложившаяся ситуация серьезно затрагивает эти страны. При этом они также понимают, что зерновая сделка далеко не единственная проблема», — сказал он.

По словам Харифа, не меньшую сложность представляет необходимость построить партнерские отношения с Россией, особенно без участия третьих сторон.

«Я думаю, сложилось единое понимание того, что зерновой вопрос используется в качестве рычага давления на североафриканские страны», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Алжир не позиционирует себя как конкурента России в поставках газа»