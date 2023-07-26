В ЮАР напомнили о способности США декларировать ценности без обязательств

Всё не так просто с западными ценностями: Америка, например, не живет по принципам демократии, но активно их продвигает, заявил в беседе с «Известиями» исполнительный директор Центра Африки и Ближнего Востока (ЮАР) Наим Джина.

«Прежде всего то, что мы часто называем западными ценностями, западными-то и не являются. Например, демократия, права человека. Отличные вещи, но вопрос не в том, хорошие они или нет, а в том — живут ли по этим законам люди, которые их продвигают. Америка, например, не живет по принципам демократии, хотя активно их продвигает. Достаточно посмотреть, как она соблюдала права человека в отношении Палестины. Там было столько преступлений против человека, столько жестокости, но Америка всё равно поддержала происходящее. Продолжая при этом декларировать, что она за права людей», — напомнил он.

Джина добавил, что при рассуждении о ценностях, ключевым является вопрос не в том, насколько хороши ценности, которые вы декларируете, а насколько вы сами их придерживаетесь.

«В ЮАР мы были бы рады жить в демократии, отстаивать права человека, но какой в этом смысл, если только к нам все сопутствующие правила будут применимы, а другие будут жить как хотят», — задался риторическим вопросом господин Джина.

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