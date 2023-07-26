Российский стрелок-зенитчик сбил вертолет Ми-24 ВСУ из ПЗРК «Игла»

Российский военнослужащий Восточной группировки войск в ходе спецоперации сбил вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом в среду, 26 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Стрелок-зенитчик группировки «Восток» из ПЗРК «Игла» сбил вертолет Ми-24 ВСУ», — сказал он.

По его словам, военнослужащие Восточной группировки войск проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Так, например, начальник пресс-центра отметил командира мотострелковой роты танковой бригады капитана Альберта Юнусова, который своими действиями помог ВС РФ уничтожить десятки единиц вражеской техники на южнодонецком направлении.

«При отражении атаки превосходящих сил ВСУ профессиональные действия капитана Юнусова по распределению расчетов противотанковых управляемых ракет, гранатометных и пулеметных расчетов, а также грамотная корректировка огня артиллерии позволили за несколько суток уничтожить свыше десятка боевых бронированных машин и танков противника», — подчеркнул Чехов.

Ранее 26 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры, как бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Также были поражены техника и личный состав противника.

До этого, 25 июля, Олег Чехов рассказал о том, что стрелок мотострелкового взвода рядовой Артем Березин в ходе боя в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов. По словам Чехова, мотострелкам и Березину удалось сорвать атаку противника, удержав свои позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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