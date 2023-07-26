Лишившиеся домов жители Белгородской области получили ключи от новых квартир

В Белгороде во вторник, 25 июля, прошла церемония вручения ключей от новых квартир жителям региона, которые лишились домов. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала на мероприятии.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, без домов остались 1,7 тыс. семей из Краснояружского и Белгородского районов, Валуйского и Шебекинского округов. Более 1,1 тыс. из них определились с выбором нового жилья, и на сегодняшний день более 50 квартир уже готовы принять новоселов.

«Будем стараться помочь каждой семье. Уверен, что справимся со всеми трудностями. Государственная помощь, она оказана, и у вас есть возможность получить свое жилье и вернуться к нормальной жизни», — заявил Гладков.

В ночь на 9 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Тогда Гладков сообщал, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего загорелись овощная база и автомобиль.

После ночной атаки в городе на два дня приостанавливали восстановительные работы и возвращение жителей из пунктов временного размещения.

До этого, 3 июля, «Известия» показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

25 июня в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.