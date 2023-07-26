В Варшаве возмутились наглостью приезжающих за пособием украинских беженцев

Поляки теряют терпение, наблюдая за бесстыдными выходками украинцев, которые приезжают в Польшу за пособием, а потом возвращаются на родину. Допуская такое польское правительство унижает трудолюбивых граждан своей страны, заявил 24 июля в интервью Wprost председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

«Я редко употребляю такие слова, но это дармоеды, дебоширы и бездельники. Конституционный суд [допуская это] унижает каждого трудолюбивого поляка. Поляки нервничают, замечая украинцев, приезжающих за пособием в 500 злотых, а затем возвращающихся на родину. Помощь, которую мы оказали в том числе в немедленном открытии границ для их продовольствия не была взаимной», — сказал он.

Косиняк-Камыш указал на угрозу стабильности страны, так как подобным потребительским образом ведут себя и власти Украины в отношениях с Польшей. По его мнению, принцип потребительства в международных отношениях не работает — невозможно постоянно требовать помощь и ничего не отдавать взамен.

25 июля стало известно, что каждый третий поляк считает, что беженцы из Украины отбирают у них работу, места в школах и медучреждениях, согласно данным опроса. По словам жителей Польши, системы, в которых государство и так плохо работало, с появлением большой группы беженцев стали работать еще хуже.

5 июля журналист Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) Макер Галаш заявил, что, открыв границы беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. По его мнению, беженцы хотят бесплатного проживания и медицинского обслуживания. При этом украинцы ездят из страны в страну ради получения льгот, что фактически можно назвать мошенничеством.

В конце июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий днем ранее отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».