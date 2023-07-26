Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ рассказал о запуске чартерных рейсов в Танзанию
Общество
В России предложили запретить деятельность коллекторов
Мир
Бывший замглавы МИД Южной Кореи станет новым послом в России
Общество
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Общество
Треть компаний повысили зарплаты сотрудникам во II квартале
Общество
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля
Мир
В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Патрис Бержерон завершил свою карьеру
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Мир
Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов
Сюжет:

В США рассказали о возможных последствиях участия Тревора Рида в боях на Украине

CNN: США переживают, что ситуация вокруг Тревора Рида повредит диалогу по обмену заключенными с РФ
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участие в спецоперации на Украине бывшего американского морпеха Тревора Рида может негативно отразиться на диалоге США с Россией по обмену заключенными. Об этом в среду, 25 июля, сообщил CNN со ссылкой на источник.

В частности, США обеспокоены, что новость о том, что отсидевший в российской тюрьме американец Рид участвовал в боях на Украине, повлияет на перспективы возвращения в Штаты Эвана Гершковича и Пола Уилана, которые в настоящий момент находятся под стражей в РФ.

«Речь идет о поступке, который данное лицо (Тревор Рид. — Ред.) совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Гершковича и Уилана», — передает телеканал слова источника.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во вторник заявил, что действия Рида на Украине «не должны иметь никакого влияния» на переговоры по освобождению других американских заключенных.

«Я ожидаю, что даже несмотря на то, что мы сталкиваемся со всевозможными другими проблемами в наших отношениях с Россией, мы будем полны решимости продолжать работать, чтобы вернуть Эвана и Пола домой», — цитирует издание Блинкена.

На повышенных тонах: РФ потребует от США вернуть Ярошенко на родину
Российский Минюст направит запрос американским органам после 20 апреля

О том, что экс-морпех США Тревор Рид, который ранее был передан американской стороне в рамках обмена пленными с РФ, принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил портал The Messenger ранее в этот день, 25 июля. По информации издания, Рид самовольно отправился в зону спецоперации, а две недели назад попал в киевскую больницу с осколочным ранением из-за подрыва на мине.

МИД РФ 27 апреля прошлого года сообщил о том, что в результате долгих переговоров состоялся обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который к тому моменту 12 лет не был на родине.

Американец Эван Гершкович, которого в настоящее время США хотят вернуть на родину, был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Пол Уилан был задержан при получении материалов, которые также составляют государственную тайну РФ. В июне 2020 года он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023