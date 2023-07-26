В США рассказали о возможных последствиях участия Тревора Рида в боях на Украине

Участие в спецоперации на Украине бывшего американского морпеха Тревора Рида может негативно отразиться на диалоге США с Россией по обмену заключенными. Об этом в среду, 25 июля, сообщил CNN со ссылкой на источник.

В частности, США обеспокоены, что новость о том, что отсидевший в российской тюрьме американец Рид участвовал в боях на Украине, повлияет на перспективы возвращения в Штаты Эвана Гершковича и Пола Уилана, которые в настоящий момент находятся под стражей в РФ.

«Речь идет о поступке, который данное лицо (Тревор Рид. — Ред.) совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Гершковича и Уилана», — передает телеканал слова источника.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во вторник заявил, что действия Рида на Украине «не должны иметь никакого влияния» на переговоры по освобождению других американских заключенных.

«Я ожидаю, что даже несмотря на то, что мы сталкиваемся со всевозможными другими проблемами в наших отношениях с Россией, мы будем полны решимости продолжать работать, чтобы вернуть Эвана и Пола домой», — цитирует издание Блинкена.

О том, что экс-морпех США Тревор Рид, который ранее был передан американской стороне в рамках обмена пленными с РФ, принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил портал The Messenger ранее в этот день, 25 июля. По информации издания, Рид самовольно отправился в зону спецоперации, а две недели назад попал в киевскую больницу с осколочным ранением из-за подрыва на мине.

МИД РФ 27 апреля прошлого года сообщил о том, что в результате долгих переговоров состоялся обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который к тому моменту 12 лет не был на родине.

Американец Эван Гершкович, которого в настоящее время США хотят вернуть на родину, был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Пол Уилан был задержан при получении материалов, которые также составляют государственную тайну РФ. В июне 2020 года он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима