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Бывший замглавы МИД Южной Кореи станет новым послом в России

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peerapon Boonyakiat
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назначил бывшего заместителя министра иностранных дел страны Ли До Хуна новым послом в России. Об этом в среду, 26 июля, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на канцелярию главы государства.

Ли До Хун сменит Чан Хо Чжина, который был назначен первым заместителем главы МИД. Ранее он также занимал должность главного представителя Сеула по ядерным вопросам.

Агентство не сообщает, когда посол приступит к своим обязанностям.

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Ранее, 25 мая, посол РФ в Сеуле Андрей Кулик заявил, что Южная Корея посылает сигналы о готовности улучшить двусторонние отношения Сеула и Москвы, однако сейчас они заморожены. Дипломат указал, что в гибридной войне Запада с Россией Южная Корея заняла позицию западных стран.

Еще 20 апреля агентство Yonhap сообщало, что Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией. Решение о предоставлении военной помощи киевскому режиму не ограничено национальным законодательством. Однако его принятие зависит от действий Москвы.

При этом 25 мая глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён заявил, что Сеул в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. Однако в настоящее время четких планов сделать это у страны нет.

Кроме того, как сообщало агентство Yonhap, в Сеуле решили ужесточить экспортный контроль над основными отраслевыми товарами в отношении России и Белоруссии. Ограничения начали действовать с 28 апреля.

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