Танки и гаубицы группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили до взвода боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронеавтомобиль HUMMER на купянском направлении, рассказал 26 июля начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек «Гиацинт-Б» нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль HUMMER», — приводит «РИА Новости» сообщение офицера.

Зыбинский добавил, что во время контрбатарейной борьбы артиллерия западной группировки в районе Песчаного уничтожила французскую самоходную артустановку CAESAR, в районе Кисловки разгромила минометный расчет, возле Крахмального — пункт боепитания.

В этот же день в распоряжении «Известий» оказалось видео разгрома вражеской техники в районе Артемовска. Российские десантники выследили замаскированный танк ВСУ. Боевая машина двигалась по открытой местности между лесополосой и полем.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.