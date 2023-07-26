Во Владивостоке мотоциклист погиб в результате ДТП

Во Владивостоке мотоциклист погиб, столкнувшись с автомобилем Honda Freed. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«50-летний водитель автомашины Honda Freed, двигаясь со стороны города Артема в направлении Владивостока, при перестроении не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП 30-летний мотоциклист скончался на месте от полученных травм. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека.

Ранее, 23 июля, на юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате ДТП мотоциклист пострадал, его пассажирка погибла.