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«Известия» показали уничтожение десантниками ВС РФ замаскированного танка ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские десантники недалеко от Артемовска выследили замаскированный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая машина двигалась по открытой местности между лесополосой и полем. Видео разгрома вражеской техники появилось в распоряжении «Известий» 26 июля.

Разведчики российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) выследили танк противника недалеко от города Артемовска, вокруг которого продолжаются бои. На видео можно заметить, как машина пытается укрыться в лесополосе и поскорее выйти с поля, на котором танк максимально заметен.

Российские военные воспользовались проволочкой противника и нанесли удар по танку.

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ВС РФ значительно продвинулись на краснолиманском направлении

25 июля Минобороны показало, как расчеты гаубиц «Мста-Б» артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) уничтожили вражеский танк на марьинском направлении. Цель была обнаружена с помощью беспилотника, после чего артиллерия нанесла огневое поражение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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