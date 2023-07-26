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На Украине сообщили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области

УНИАН: мэр Бакшеев заявил о повреждении промышленных объектов в Харьковской области
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Фото: Соцсети
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Промышленные объекты в Харьковской области оказались повреждены после информации о взрывах в регионе, о чем 26 июля сообщило украинское издание УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.

Он добавил, что на промышленных объектах Первомайской громады после этого начался пожар.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области. Воздушную тревогу также объявляли в Сумской области.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
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24 июля на Украине инфраструктура одного из портов на реке Дунае была повреждена взрывом. По словам официального представителя оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальи Гуменюк, взрывами были повреждены агроангар и несколько складов с грузами.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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