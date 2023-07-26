На Украине сообщили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области

Промышленные объекты в Харьковской области оказались повреждены после информации о взрывах в регионе, о чем 26 июля сообщило украинское издание УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.

Он добавил, что на промышленных объектах Первомайской громады после этого начался пожар.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области. Воздушную тревогу также объявляли в Сумской области.

24 июля на Украине инфраструктура одного из портов на реке Дунае была повреждена взрывом. По словам официального представителя оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальи Гуменюк, взрывами были повреждены агроангар и несколько складов с грузами.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).