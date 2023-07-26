В Иркутской области водитель тягача устроил ДТП с двумя погибшими

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

«Дорожный инцидент произошел сегодня около двух часов ночи на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1,725 км Аларского района вблизи кафе «Байкал», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, 40-летний водитель тягача Sitrak столкнулся с остановившимся на красный сигнал светофора автомобилем Haval Jolion. После этого легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом, двигающимся во встречном направлении.

В результате погибли водитель и 60-летняя женщина-пассажир кроссовера. Экспертиза показала, что водитель Sitrak был пьян.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее, 25 июля, сообщалось о том, что во Владивостоке женщина-водитель сбила пятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Он переходил дорогу один на запрещающий сигнал светофора. Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей головы.