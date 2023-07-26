Австрийский полковник Райснер рассказал о причине больших потерь ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят большие потери из-за неопытности командного состава. Об этом заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV, опубликованном в понедельник, 24 июля.

«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — рассказал он.

По его словам, такая ошибка сильно ударила по моральному духу бойцов ВСУ. Также Райснер отметил, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.

Ранее, 24 июля, военный эксперт Франц-Стефан Гади рассказал, что ВСУ терпят неудачи во время контрнаступления из-за плохой организации всей операции. По его мнению, в проблемах украинских войск виновато командование.

За день до этого, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Ранее, 15 июля, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Полковник в отставке считает, что Зеленского может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

При этом сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Президент Украины отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.