Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля
Мир
В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Патрис Бержерон завершил свою карьеру
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Мир
Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов
Мир
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Мир
Трамп сохранил лидерство в рейтинге среди избирателей-республиканцев
Происшествия
Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Петербурге
Общество
Собянин заявил о запуске пяти бассейнов с подогревом в Москве в ближайшее время
Общество
Карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в Вологодской области
Сюжет:

Австрийский полковник Райснер рассказал о причине больших потерь ВСУ

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят большие потери из-за неопытности командного состава. Об этом заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV, опубликованном в понедельник, 24 июля.

«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — рассказал он.

По его словам, такая ошибка сильно ударила по моральному духу бойцов ВСУ. Также Райснер отметил, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.

Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой
Почему вооруженные формирования сменили тактику и сколько могут продлиться атаки без использования бронетехники

Ранее, 24 июля, военный эксперт Франц-Стефан Гади рассказал, что ВСУ терпят неудачи во время контрнаступления из-за плохой организации всей операции. По его мнению, в проблемах украинских войск виновато командование.

За день до этого, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Ранее, 15 июля, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Полковник в отставке считает, что Зеленского может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

При этом сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Президент Украины отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023