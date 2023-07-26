В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество

В греческом Родосе из-за возгораний начались проблемы с обеспечением людей водой и электроэнергией. Об этом в среду, 26 июля, рассказала журналист Виктория Вернер.

«В городе нет света — ни в одном доме. Перебои с электричеством, с водой, со связью из-за того, что на южной части острова Родос, в 60–70 км от нас, продолжатся пожары», — рассказала она.

По ее словам, возгорания продолжают появляться в деревнях Ваты, Мэлона, Генади и Лахоня. Лесные пожары горят на острове более недели.

Журналистка отметила, что в огне гибнет большое количество животных, оливковые рощи и сотни гектаров леса.

Накануне самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в Греции. На борту воздушного судна находились два человека. Самолет принадлежал 355-й тактической транспортной эскадрилье. К месту крушения вылетел вертолет со спасателями.

23 июля в беседе с «Известиями» российские туристы рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

До этого, 22 июля, власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.