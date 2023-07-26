Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля

Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, гроза и град — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в среду, 26 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16.

В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, ночью — не ниже +13.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе — порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление опустится до 736 мм ртутного столба.

Ранее 25 июля в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы предупредили о ливневых дождях с грозами с вечера вторника до 11:00 среды, 26 июля. Власти просят горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не парковать автомобили под деревьями и не укрываться под ними от дождя и ветра.

Ранее, 24 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве уже со среды. При этом он подчеркнул, что в течение всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.