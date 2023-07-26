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Эксперт объяснил нежелание Индии участвовать в разработке единой валюты БРИКС

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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Yudong
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Индийские власти объявили, что не будут участвовать в проекте создания валюты БРИКС, которая сократит использование американского доллара. При этом идея в теории неплоха, но сколь она осуществима на практике — нужно много и активно обсуждать, заявил «Известиям» старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Самир Бхатачарья.

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По его мнению, новая валюта — конкурент доллару — это проект, который очень сложен в применении. И наверняка ее судьба не зависит от участия в проекте Индии.

«К примеру, уже существует евро или фунт. Они входили в оборот и в западной части Африки, но так и не заменили доллар. Поэтому такая идея — собственная валюта для стран БРИКС — требует больше дискуссий. Конечно, все пять стран не могут быть всегда единого мнения по некоторым вопросам. Такая инициатива, как создание единой валюты для БРИКС, нуждается в дальнейшем обсуждении», — отметил Бхатачарья.

Индийский эксперт ответил на вопросы «Известий» в ходе российско-африканской конференции Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире» в Санкт-Петербурге.

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