В Белом доме прокомментировали идею конгресса начать процедуру импичмента Байдена

Заявление о готовности начать процедуру импичмента президента США Джо Байдена не повлияют на проводимую им политику. Об этом во вторник, 25 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Во время брифинга для журналистов, который транслировался на YouTube-канале Белого дома, она отказалась «уходить в гипотетические рассуждения» и предполагать, что «могут сделать или не сделать республиканцы из палаты представителей».

«Я могу говорить о том, что находится в центре внимания президента: он сфокусирован на наших реальных приоритетах, которые заботят американские семьи. Они [республиканцы] могут делать всё, что хотят, но мы <...> останемся непоколебимы», — заявила Жан-Пьер.

Озвученное ранее в этот день предложение спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, которое просили ее прокомментировать, заключалось в рассмотрении вопроса об инициировании процедуры импичмента Байдена, чтобы расследовать обвинения в коррупции.

Ранее, 21 июля, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.

В марте в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Хантера Байдена, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины. Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.