«Укржелдороги» заявили о планах убрать русский язык с билетов на международные поезда

Компания «Украинские железные дороги» во вторник, 25 июля, объявила, что планирует до конца 2023 года начать выпускать билеты на международные направления полностью на украинском и английском языках, исключая из них русский.

«Вот новый международный билет «Украинских железных дорог», который сейчас на согласовании у наших международных партнеров. <...> На украинском и английском», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Также в там пообещали, что до конца года будут обновлены бланки и вывески.

Ранее украинские СМИ сообщили о случае, когда билеты из польского Перемышля во Львов содержали информацию на русском языке, что привело к скандалу. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь сообщал, что собирается провести проверку из-за случаев отсутствия перевода информации на билетах компании на украинский язык.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

В ответ на это сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что закон направлен на запрет русского языка и нарушает права нацменьшинств.

В мае Львовская областная военная администрация выступила с требованием отменить дублирование данных украинцев на русском языке в паспорте. Соответствующее обращение было направлено в Верховную раду, офис президента страны Владимира Зеленского и министерство внутренних дел Украины.

При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.