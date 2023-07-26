Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учету

Минздрав России во вторник, 25 июля, опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету.

«Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)» в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов», — цитирует ТАСС положение из пояснительной записки к проекту приказа.

В пояснительной записке к инициативе министерство утверждает, что прием препаратов для искусственного прерывания беременности без наблюдения врача и посещения больницы угрожает осложнениями и может привести к смерти.

Ранее в этом месяце министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказывался о необходимости учета и ограничения препаратов для прерывания беременности. Он подчеркнул: «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях», приводил его слова «Интерфакс».

В январе директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса «Опоры России» Лариса Науменко объясняла, зачем нужен законопроект о штрафах для владельцев аптек и фармацевтов за продажу лекарств без рецепта. Он направлен на борьбу с «лекарственной» наркоманией.