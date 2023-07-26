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Эксперт рассказал о значении освобождения Сергеевки на краснолиманском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись вперед на краснолиманском направлении, и это очень серьезно, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что российские мотострелки освободили поселок городского типа Сергеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). А подразделения десантно-штурмового полка в районе Серебрянского лесничества отразили атаку ВФУ и продвинулись на 1,5 км в глубину обороны противника.

«Исходя из тех оборонительных боев, которые мы ведем сейчас, это очень важное продвижение, мы удачно и методично расшатывавшем оборону противника. Если брать купянское направление — это выход на Славянск, Краматорск, другие занятые ВФУ населенные пункты Донбасса. Там всё взаимосвязано», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас бои на линии боевого соприкосновения идут очень жесткие. Вооруженные формирования Украины работают, стараясь использовать всю технику, которую им дают страны Запада.

«Каждый километр дается очень тяжело, каждая сотня метров. Поэтому продвижение на несколько километров — это очень важно», — подчеркнул Василий Дандыкин.

За сутки потери вооруженных формирований Украины в зоне проведения спецоперации составили не менее 705 военнослужащих ВФУ и 71 единицу военной техники, включая танки, РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и гаубица «FH-70» производства Великобритании, сообщили в Минобороны России 25 июля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прорывной характер: российские войска освободили поселок Сергеевка

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