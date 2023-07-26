В Москве построят 67 соцобъектов по договорам участия

В Москве построят 67 социально значимых объектов по договорам участия. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По договорам инвесторы построят в столице школы, детские сады и поликлиники. В проекты будет вложено свыше 90 млрд рублей. Уточняется, что в рамках договоров планируется построить 32 школы, 31 детский сад и четыре поликлиники, пишет НСН.

Столичные власти благодаря утвержденному в 2021 году механизму развития районов внедрили новую схему, согласно которой девелопер в рамках строительства жилья обязуется построить и социально значимые объекты, отмечает RT. Новый механизм таким образом обеспечивает горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего соцобъектов появится в Новой Москве, где построят 10 детсадов, семь школ и две поликлиники. В остальных семи округах согласована постройка 48 объектов.

Ранее 25 июля стало известно, что в Новой Москве построят три новых культурных объекта. В Троицком и Новомосковском административных округах, в частности, оборудуют хореографические и концертные залы, обустроят художественные и музыкальные классы, студии звукозаписи, костюмерные, библиотеки.