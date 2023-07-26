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На Украине сообщили о предоставлении Западом $240 млн на разминирование

Министр экономики Украины Свириденко: Запад предоставит стране $240 млн на разминирование
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Фото: Соцсети
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Страны Запада выделят Киеву финансовую помощь в размере более чем $240 млн на проведение работ по разминированию. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили на сайте министерства экономики Украины со ссылкой на главу ведомства Юлию Свириденко.

«Сейчас уже есть договоренность с донорами о выделении Украине $244 млн и спецтехники на нужды гуманитарного разминирования», — говорится в заявлении.

По словам Свириденко, до конца года Киев получит 10 машин для разминирования производства хорватской Dok ING и еще 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов и 50 подрывных машин. Кроме того, стране поставят индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.

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Ранее 25 июля Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи в размере $400 млн. В список переданного вооружения войдут снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит Украине €1,5 млрд финансовой помощи на поддержание страны и ремонт инфраструктуры. Всего ЕС пообещал стране €18 млрд за текущий год в рамках программы макрофинансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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