Юрист рассказал о мошеннической схеме с просмотром товаров в интернет-магазинах

Заслуженный юрист России, профессор, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с просмотром товаров в интернет-магазинах.

В беседе с RT во вторник, 25 июля, специалист отметил, что схема является относительно новой и работает по принципу многоуровневого маркетинга. Злоумышленники предлагают вложить небольшую сумму, обещая, что та увеличится в зависимости от количества просмотров. Человек наблюдает, как увеличивается взнос, и у него возникает желание вложить в «бизнес» еще больше средств.

Между тем, предупредил Соловьев, вернуть свои деньги не удастся. Кроме того, в руки мошенников попадает персональная и финансовая информация о человека, которую затем могут использовать в очередном мошенничестве.

В этой связи юрист призвал не реагировать на подобные предложения, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день в пресс-службе ВТБ рассказали «Известиям», что мошенники стали предлагать россиянам в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получить за это до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц.

По информации банка, злоумышленники пишут клиентам с зарубежных телефонных номеров. Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий такой работы граждан просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере.

Также 25 июля руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов пояснил, что так называемые скам-схемы с предложением «легкого заработка» существуют давно. По его словам, злоумышленники только меняют легенды и адаптируют их под текущую новостную повестку, пишет сайт kp.ru.

19 июля юрист Иван Соловьев предупредил, что слишком низкие цены на товары могут говорить о мошенничестве или попытке продать подделку. Кроме того, несоответствие цены товара в перечне и в корзине говорит о нарушении правил торговли. В этом случае стоит сделать снимок экрана — он пригодится при разбирательствах. Изображение можно направить в том числе в прокуратуру, Роспотребнадзор и торговую инспекцию, сообщает Life.ru.

Ранее Соловьев рассказал, что мошенники изобрели новую схему обмана с приглашением граждан явиться для личной встречи в Центробанк. Он напомнил, сотрудники ЦБ никогда и никого не приглашают для личного общения, отмечает телеканал «360». Он напомнил, что организация занимается вопросами регулирования финансовой и кредитно-денежной политики страны. К работе с населением это не имеет никакого отношения.

11 июля Госдума приняла закон, согласно которому банки обязаны проверять все денежные переводы физических лиц, приостанавливать подозрительные операции и полностью возмещать средства, переведенные на счета мошенников. Как сообщает «Ридус», если банк заподозрит, что его клиент переводит деньги на счета злоумышленников, то операции буду приостановлены на два дня. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.