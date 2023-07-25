На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы произошли в Харьковской области в ночь на 26 июля, о чем сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также Сумской областях.

Минобороны России на данный момент не давало комментариев по этому поводу.

24 июля звук взрыва раздался в городе Сумы. В регионе тогда была объявлена воздушная тревога. Также в этот день сообщалось о взрывах на юге Одесской области. По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы пропало электричество.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).