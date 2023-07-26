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Артиллеристы разбили врага при попытке вклиниться вглубь обороны ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Старший сержант Андрей Старков в составе расчета артиллерийской установки оборонял укрепрайон российских войск, когда вооруженные формирования украинских боевиков попытались вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции ВС РФ. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 26 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Расчет под командованием старшего сержанта Старкова совершил маневр и занял выгодную позицию. Замаскировав орудие, Старков запросил координаты вражеских целей у мотострелков на первой линии обороны.

Затем старший сержант Старков прицельным огнем уничтожил скопление бронетехники и до двух десятков вражеских штурмовиков. Это нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление. Продвижение украинских националистов было сорвано.

Тем временем старший сержант Евгений Пижук в составе дозора вел разведку путей движения войск, наступающих на позиции украинских националистов. Во время инженерной разведки на участке дорог он обнаружил несколько самодельных взрывных устройств.

Доложив командиру дозора, старший сержант приступил к разминированию. Несмотря на возможный дистанционный подрыв установленных взрывных устройств, он лично обезвредил четыре вражеских мины и фугаса.

Кроме того, старший сержант Пижук в условиях регулярных обстрелов со стороны территорий, подконтрольных украинским националистам, прокладывал маршрут следования колонны через труднопроходимую местность. Это способствовало оперативному продвижению войск без потерь личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район.

В свою очередь, рота, в составе которой действовал рядовой Андрей Ермолаев, выполняла задачу по удержанию занятых позиций на одном из тактических направлений. Украинские националисты в попытках прорвать оборону начали наступление в зоне ответственности взвода, в котором действовал рядовой Ермолаев. В ходе очередного артиллерийского удара вражеский снаряд попал рядом с блиндажом и обрушил его.

Под непрекращающимся обстрелом рядовой Ермолаев сумел выбраться из-под завалов и эвакуировать в безопасное место двух товарищей, получивших ранения. Оказавшись вне зоны поражения, рядовой оказал медицинскую помощь раненым, чем спас им жизни. Затем, заняв огневую позицию, Ермолаев продолжил отражать наступление боевиков.

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Днем ранее, 25 июля, в Минобороны рассказали, как гвардии ефрейтор Сергей Агеев номер расчета парашютно-десантной роты оборонял ключевой рубеж. Внезапно противник несколькими штурмовыми группами при поддержке артиллерии начал атаку во фланг.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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