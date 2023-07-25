Мадуро поблагодарил экипаж корабля «Перекоп» и призвал к укреплению союза

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил команду российского учебного корабля «Перекоп» и назвал их участие в параде на озере Маракайбо честью для страны. Об этом он написал 25 июля в Twitter.

«Я высоко ценю участие учебного корабля «Перекоп» ВМФ РФ в торжественной акции, посвященной 200-летию морского сражения на озере Маракайбо. Это честь, что они впервые бороздили волны Озера Победы. Давайте оставаться приверженными союзу и солидарности!» — написал он в микроблоге, где разместил видео своей экскурсии по российскому кораблю.

Сражение на озере Маракайбо в 1823 году, которому был посвящен парад, стало решающей морской битвой в борьбе за независимость Венесуэлы.

Накануне российский корабль «Перекоп» участвовал в параде по случаю 200-летия ВМС Венесуэлы, после чего президент южноамериканской страны поднялся с экскурсией на борт. В ходе торжественного построения на палубе «Перекопа» были исполнены гимны России и Венесуэлы.

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел из Кронштадта 20 июня. За 14 дней он совершил переход через Атлантический океан и Карибское море после прохождения канала Ла-Манш. Для обеспечения необходимой практикой курсантов военно-морских вузов, корабль также посетит ряд стран Карибского бассейна, Южной Америки и Африки. Его возвращение в основной пункт базирования планируется в сентябре.