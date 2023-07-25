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Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

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Утверждены тарифы для проезда по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник, 25 июля.

По его словам, будут действовать три тарифные зоны. Первая — это «Центральная», поездка будет стоить 50 рублей по билету «Кошелек» карты «Тройка», пишет RT. Вторая — зона «Пригород», где стоимость разовой поездки составит 65 рублей. Третья зона — «Дальняя» — обойдется в 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода», пишет сайт kp.ru.

Собянин отметил, что из каждой зоны во время поездки можно сделать бесплатную пересадку на метро, МЦК или между диаметрами по карте «Тройка» в течение 90 минут, отмечает сайт aif.ru.

Также мэр отметил, что планируется ввести ряд новых билетов и возможностей. Среди них — льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны «Пригород» на метро, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Собянин подчеркнул, что тарифы МЦД-3 в разы выгоднее железнодорожных билетов. Так, для ряда пассажиров зоны «Пригород» стоимость поездки снизится почти в четыре раза, а пассажир из Зеленограда может сэкономить на регулярных поездках до 67 тысяч рублей в год, пишет НСН. К сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней ‎станет доступна функция «заморозки» на 14 дней.

По словам Собянина, МЦД-3 будет запущен в ближайшие недели, сообщает «Москва 24».

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В июне Собянин рассказал, что свыше 1,5 тыс. человек пройдут обучение для работы на Ленинградско-Казанском МЦД-3 и Калужско-Нижегородском (Киевско-Горьковском) МЦД-4.

В марте губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к станциям МЦД-3 и МЦД-4 проведут новые автобусные маршруты. Кроме того, рядом со станциями организуют парковки более чем на 1,5 тыс. машино-мест, отмечает телеканал «Звезда». Уточняется, что в МЦД-3 и МЦД-4 будет 30 новых станций. Запуск обоих диаметров должен произойти к сентябрю, сообщает телеканал «360».

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