Полицейские ищут устроивших стрельбу в Москве неизвестных на Porsche

Полиция ищет неизвестных на Porsche, которые открыли стрельбу по мужчине из травматического оружия в центре Москвы. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«По предварительным данным, у потерпевшего произошел конфликт на бытовой почве с неизвестными, проезжавшими на автомобиле Porsche, в результате которого один из находившихся в иномарке граждан выстрелил в мужчину из травматического оружия. Затем стрелявшие скрылись», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По факту причинения телесных повреждений мужчине возбуждено уголовное дело.

О стрельбе в центре столицы недалеко от ресторана «Заварка» на улице Рочдельской стало известно ранее в этот день. Пострадавшего госпитализировали с травмой головного мозга. Он был в тяжелом состоянии.