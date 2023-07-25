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В Москве за полгода утвердили 19 проектов КРТ

Ефимов: за полгода Москва утвердила 19 проектов комплексного развития территорий
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Правительство Москвы за первое полугодие 2023 года утвердило 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 25 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, комплексное развитие территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков коснется площади более 240 га.

Отмечается, что реализацией 12 участков займутся городские операторы. По итогам КРТ в столице будет создано свыше 76 тыс. новых рабочих мест, пишет НСН.

Как сообщает сайт kp.ru, намеченные для КРТ территории расположены во всех городских округах, кроме Северо-Западного и Зеленограда.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проектов КРТ планируется возвести свыше 6,6 млн кв. м недвижимости. Так, будет построено 3 млн кв. м промышленной и общественно-деловой застройки, а также свыше 3,6 млн кв. м жилья, пишет «Москва 24». Гаман добавил, что Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города.

Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать свыше 570 тыс. новых рабочих мест.

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Ранее 25 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в районах Печатники, Текстильщики и Южнопортовый, где проживают 265 тыс. людей, реализуются большие и малые проекты. В частности, в Печатниках был реализован один из крупнейших и сложнейших экологических проектов — реконструкция Курьяновских очистных сооружений. Важнейшей задачей было устранение неприятных запахов, которые сильно досаждали местным жителям, отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 июля Собянин сообщил, что в настоящее время реализуются 41 проект КРТ в 34 столичных районах. На участках возводятся многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, детскими садами и школами, спортивными комплексами, поликлиниками, гостиницами, парками и бизнес-центрами.

14 июля глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что на девяти неэффективно используемых территориях возведут недвижимость по реновации, а также там появятся социальные и деловые объекты. Как отмечает телеканал «360», утвержденные в июне проекты КРТ предусматривают строительство жилых зданий реновации, площадь которых превысит 458 тыс. кв. м. Благодаря этому примерно 16 тыс. москвичей получат новые квартиры.

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