В Москве за полгода утвердили 19 проектов КРТ
Правительство Москвы за первое полугодие 2023 года утвердило 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 25 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, комплексное развитие территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков коснется площади более 240 га.
Отмечается, что реализацией 12 участков займутся городские операторы. По итогам КРТ в столице будет создано свыше 76 тыс. новых рабочих мест, пишет НСН.
Как сообщает сайт kp.ru, намеченные для КРТ территории расположены во всех городских округах, кроме Северо-Западного и Зеленограда.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проектов КРТ планируется возвести свыше 6,6 млн кв. м недвижимости. Так, будет построено 3 млн кв. м промышленной и общественно-деловой застройки, а также свыше 3,6 млн кв. м жилья, пишет «Москва 24». Гаман добавил, что Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать свыше 570 тыс. новых рабочих мест.
Ранее 25 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в районах Печатники, Текстильщики и Южнопортовый, где проживают 265 тыс. людей, реализуются большие и малые проекты. В частности, в Печатниках был реализован один из крупнейших и сложнейших экологических проектов — реконструкция Курьяновских очистных сооружений. Важнейшей задачей было устранение неприятных запахов, которые сильно досаждали местным жителям, отмечает агентство городских новостей «Москва».
16 июля Собянин сообщил, что в настоящее время реализуются 41 проект КРТ в 34 столичных районах. На участках возводятся многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, детскими садами и школами, спортивными комплексами, поликлиниками, гостиницами, парками и бизнес-центрами.
14 июля глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что на девяти неэффективно используемых территориях возведут недвижимость по реновации, а также там появятся социальные и деловые объекты. Как отмечает телеканал «360», утвержденные в июне проекты КРТ предусматривают строительство жилых зданий реновации, площадь которых превысит 458 тыс. кв. м. Благодаря этому примерно 16 тыс. москвичей получат новые квартиры.