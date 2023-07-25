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В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП в Гусевском районе Калининградской области, в ходе которого пострадали две несовершеннолетние девочки. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

«Установлено, что 25 июля в 17:30, управляя автомобилем Mitsubishi, подозреваемый сбил двух девочек 10 и 11 лет и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетние были доставлены в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

На поиски злоумышленника бросили все силы. В результате сотрудники полиции по горячим следам нашли скрывавшегося мужчину в лесополосе. По предварительной версии, задержанный сел за руль автомобиля друга в состоянии алкогольного опьянения. После совершения ДТП он бросил машину в поле и сбежал.

В настоящий момент полиция устанавливает все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 25 июля сообщалось о том, что во Владивостоке женщина-водитель сбила пятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Он переходил дорогу один на запрещающий сигнал светофора. Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей головы.

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