Новый пешеходный мост через год свяжет «Красный Октябрь» и «Музеон» в Москве

В Москве построят новый пешеходный мост между «Музеоном» и «Красным Октябрем». Об этом во вторник, 25 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отмечает телеканал «360», переход соединит два популярных у горожан места отдыха. Работы проведут по просьбам жителей и туристов.

По словам мэра, новый пешеходный мост построят в конце 2024 года или начале 2025 года, уточняет RT. Собянин указал на то, что подобный проект напрашивался давно.

«Я просил это сделать инвесторов, которые должны заниматься реконструкцией «Красного Октября». Но, к сожалению, они так и не собрались», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

В этой связи, отметил мэр, в прошлом году строительство моста было включено в программу, пишет НСН. Специалисты уже приступили к работам.

В марте стало известно, что в столице появится новый мост через Москву-реку. Он улучшит транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами, в частности, районов Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники.