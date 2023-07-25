Экс-разведчик США заявил о невыгодном положении Финляндии из-за вступления в НАТО

Решение Финляндии вступить в НАТО поставило страну в невыгодное положение, так и не приведя к ослаблению позиций России. Об этом во вторник, 25 июля, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Люди говорят, что членство Финляндии в альянсе поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — заявил он.

Риттер пояснил, что в случае, если Финляндия решит нанести удар по российской территории или сделать другой провокационный шаг, это станет для нее самоубийством, так как у страны недостаточно военных возможностей. При этом Москва легко может усилить присутствие у финских границ для обеспечения безопасности территорий.

Ранее, 14 июля, обозреватель Сеппо Варьюс в материале издания Ilta-Sanomat выразил мнение, что Финляндия пожалеет о своем решении вступить в НАТО. По его словам, Финляндия вступила в НАТО не по идеологическим причинам, а из-за «угрозы» со стороны России, которую навязал Запад.

13 июля президент США Джо Байден прибыл в Хельсинки, где принял участие в саммите Соединенных Штатов и стран Скандинавии. Он рассказал, что за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО. Итогом встречи стало обещание и дальше поддерживать Украину и усилить трансатлантические связи.

Ранее, 2 мая, финская газета Satakunnan Kansa сообщила, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Отмечалось, что в случае заключения соглашения Вооруженные силы Соединенных Штатов смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля.